47 Likes Likers

Who likes this ? uta, docteurdeggman, asus, arngrim, trungz, shurax93, ellie, lowckon, e3payne, artornass, spawnini, milo42, clemisaac, minbox, cuthbert, eldren, snaaaaail, hyoga57, soulskaizen, gantzeur, tousheee, diablass59, freematt, odv78, asmita, asakim, binou87, sakonoko, fleauriant, goldmen33, kisukesan, hado78, tvirus, ninja17, facecloaker, aros, ocerco93, zertry, gwadalba, linuxclan, leblogdeshacka, sauronsg, ootaniisensei, gomutom, slad, wanda, mistervegas

name : Kyo Souls

title : Prepare to Die.

screen name : kyosouls

official website :

creator : momotaros

creation date : 03/20/2014

last update : 01/23/2017

description : Le groupe Kyo Souls vous proposera des astuces et divers infos sur les jeux Souls. Nous vous proposerons aussi diverses News, vidéos et artworks autour des jeux Souls. Afin de vous laisser le plaisir de découverte, nous ne posterons aucun guide vidéo de tout le jeu car faire un Souls en étant assisté d'une vidéo est tout ce qu'il y a de plus dégradant pour l'expérience de jeu.

articles : 219

visites since opening : 288403

subscribers : 24