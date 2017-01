Tales of





Il y avait bien longtemps que je n'avais pas fait d'articles sur Tales of Berseria . Mais vu que le J-RPG de Bandai Namco sort ce vendredi 27 janvier en Europe sur PlayStation 4 et Steam, je me disais qu'il étais temps de réparer cette erreur. Pour le coup, je préfère prévenir que cet article contient quelques spoilers , étant donné que je vais aborder les liens et références entre Tales of Zestiria et Tales of Berseria . En effet, ce dernier se passe dans le même monde que le premier, mais plusieurs siècles auparavant. Donc pour ceux n'ayant pas fait Tales of Zestiria , passez votre chemin pour éviter toute désillusion. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas fait d'articles sur. Mais vu que le J-RPG desort cesuret, je me disais qu'il étais temps de réparer cette erreur. Pour le coup, je préfère prévenir que cet article contient, étant donné que je vais aborder les liens et références entreet. En effet, ce dernier se passe dans le même monde que le premier, mais plusieurs siècles auparavant. Donc pour ceux n'ayant pas fait, passez votre chemin pour éviter toute désillusion.

Les liens entre Tales of Zestiria et Tales of Berseria !

-L'histoire de Tales of Berseria se déroule dans le même monde que Tales of Zestiria , mais plusieurs siècles auparavant.



-Certains personnages secondaires de Tales of Zestiria apparaîtront dans Tales of Berseria et auront un rôle bien différent.



-Certains personnages importants de Tales of Zestiria apparaîtront également dans Tales of Berseria , dont un en particulier qui aura d'ailleurs un rôle assez important dans l'intrigue, car étant lié à l'un des compagnons de Velvet, mais également d'un certain antagoniste.



-Dans Tales of Zestiria , il y avait un donjon nommé "Vestiges de Melchior", sachez que c'est également le nom de l'un des membres de l'Abbaye des Exorcistes, dont l'organisation sont les antagonistes de Tales of Berseria .



-Plusieurs boss optionnels de Tales of Zestiria sont de retour dans Tales of Berseria , a vous de découvrir lesquels.



-La race des Normins est également de retour dans Tales of Berseria , mais contrairement à Tales of Zestiria , vous pourrez même visiter leur village qui est assez particulier.



-Les Tenzokus (Séraphins) sont également présents dans Tales of Berseria , mais à la différence près qu'ils sont appelés Seirei (Malak) et que contrairement à Tales of Zestiria , ils sont parfaitement visibles par les humains.



-Le mode Kamui (Armatisation) est également de retour, mais il sera utilisé principalement du côté ennemi.



-On en apprendra également un peu plus sur l'un des cinq seigneurs, a savoir Maotelus, mais l'identité des quatre autres sera également révélé.



-L'identité du squelette de dragon dans le donjon optionnel de Tales of Zestiria sera également révélée, puisque vous verrez la forme humaine du dragon avant sa transformation.



-Vous en saurez également un peu plus sur le premier Dôshi (Berger) et le premier Seigneur des Calamités.



-Le personnage de Mayvin demeure l'un des plus grands mystères de Tales of Zestiria , sachez que vous en saurez plus sur cette légende dans Tales of Berseria .



-Le personnage de Eizen, qui est le frère aîné de Edna dans Tales of Zestiria demeure également un mystère. Et bien son passé sera traîté et on en saura plus sur ce personnage et sur se relation avec un certain personnage de Tales of Zestiria que je ne nommerais pas.



-Dans Tales of Zestiria , le personnage de Rose avait un Hi-Ougi ou elle utilisait le style Rangetsu. Dans Tales of Berseria , Rokuro et son frère aîné Shigure font justement partie de la famille Rangetsu, un lien de parenté ?



-La plupart des maps de Tales of Zestiria sont présentes dans Tales of Berseria , mais hormis l'Île Maudite, elles sont méconnaissables si vous ne faites pas attention à certains détails.



-Dans Tales of Zestiria , on ne pouvait pas visiter le palais de la ville de Pendrago, on pourra désormais le visiter dans Tales of Berseria , mais la ville est nommée différemment.



-Dans Tales of Zestiria , on apprenait que la malveillance permettait de transformer les gens en Hyouma (Hellions), c'est toujours le cas dans Tales of Berseria , sauf que ce sont certains membres de l'Abbaye des Exorcistes qui sont capables de le faire.

En plus des liens scénaristiques et quelques références entre les deux jeux, un petit rappel de certaines informations (certaines importantes et d'autre un peu moins) ne fait pas de mal. En effet, Tales of Berseria à beau se dérouler dans le même monde que Tales of Zestiria , les deux jeux n'ont finalement peu de choses en commun concernant leur gameplay et leur structure.

Quelques informations utiles sur Tales of Berseria !

-Il y aura un total de six personnages jouables, soit tous les personnages présents dans la démo jouable.



-Pour continuer avec les personnages, ils auront tous un gameplay relativement différent et des personnalités très différentes.



-L'OST complète du jeu a été composée par Motoi Sakuraba, mais il y a tout de même un thème composé par Go Shiina dans une version remix. De plus, Motoi Sakuraba à également effectué quelques remix, notamment le thème du tout premier donjon de Tales of Zestiria .



-Le système de combat sera complètement nouveau et demandera un léger temps d'adaptation. Par exemple, les boutons Carré, Croix, Rond et Triangle seront tous dédiés aux Artes et la garde à la touche L1. Pour le menu, il faudra appuyer sur le pavé tactile de la DualShock4 pour y avoir accès.



-Il y a un navire dans le jeu appartenant au pirate légendaire Van Aifread et se nommant le Van Eltia, malheureusement il ne sera pas possible de le contrôler et naviguer avec.



-Il y aura beaucoup de costumes in-game à débloquer, que ce soit via des quêtes annexes ou même via des mini-jeux.



-En parlant de mini-jeux, il y aura de quoi faire avec celui de la restauration, celui de la pêche, de la destruction de cible, celui ou il faut détruire des ballons ou encore celui du fameux jeu de cartes. Vous pourrez gagner des points qui permettront de gagner divers objets, costumes et accessoires.



-Pour ce qui est des recettes, vous pourrez en trouver via le navire Van Eltia, mais également dans le donjon optionnel accessible une fois que vous aurez fini le jeu.



-Pour ce qui est de l'Overboard, ça fonctionnera comme la quête de Noishe dans Tales of Symphonia . Vous devrez retrouver retrouver le symbole de l'Overboard avant de pouvoir l'utiliser.



-Il y a également les Catz Box, il s'agit de coffres roses ouvrables uniquement via un certain nombre d'âmes que vous pourrez trouver un peu partout dans le jeu. Le contenu de ces coffres est d'ailleurs relativement intéressant.



-Parmi les nouveautés du jeu, il y a le fameux Wandering Ennemi (Ennemi Errant), il s'agit d'un ennemi beaucoup plus puissant que les autres et qui débarque à la fin d'un combat selon votre façon de jouer. L'ennemi principal est puissant, en plus d'être accompagné de petits ennemis invulnérables.



-Les maps traversées sont vraiment variées. Que ce soit des forêts, des plaines enneigées, des grottes, des temples, des plaines verdoyantes, des plages et même une prison, vous aller en voir du paysage.



-Enfin, concernant la durée de vie en ligne droite, Tales of Berseria est légèrement plus long que Tales of Zestiria et il faudra compter une quarantaine d'heures pour la trame principale et bien plus pour le 100%.

Pour finir, voici une petite vidéo bonus de la démo du jeu (la Battle Démo pour info) faites par moi-même via la fonction Share de la PlayStation 4 ou je teste vite fait le gameplay du jeu (notamment le système de combat), bon visionnage à tous.