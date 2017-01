Final Fantasy XV

Square Enix

Teasé depuis plusieurs semaines, le Carnaval Moogle Chocobo dese montre enfin par le biais de. En effet, ces derniers ont annoncé via un trailer que ce festival durera près d'un mois, soit duLe Carnaval Moogle Chocobo se déroulera comme chacun le sait dans la ville d'et proposera des mini-jeux et événements comme des courses de Chocobo sur l'eau et même la possibilité de visiterdans le jeu.On rappelera également que pour pouvoir accéder à ce festival, il faudra télécharger le, qui est disponible en version payante, mais également en version gratuite. Ceux qui opteront pour la version payante de ce pack grâce au Season Pass auront même droit à un costume de Mexicain et le chapeau qui va avec. Une MAJ s'effectuera d'ailleurslorsque le festival débutera. Pour finir, voici une vidéo de ce futur événement saisonnier qui s'annonce plutôt sympathique.