« Reprenant à son compte les forces de son aîné tout en gommant les errements passés, le titre de Creative Assembly narre avec brio les aventures du Spirit of Fire dans une campagne solo prometteuse sans pour autant délaisser le multijoueur. Modes en pagaille et système de jeu solide témoignent de l’attention apportée à ce jeu de stratégie.

Et le mode « Blitz », véritable nouveauté du titre, a toutes les cartes en mains pour convaincre les plus sceptiques de s’essayer au jeu en ligne avec sa formule accessible au plus grand nombre et ses affrontements expéditifs. Halo Wars 2 revient par la grande porte le fusil MA5 à la main et avec les meilleures intentions.

Le 21 février sonnera le début d’un nouveau conflit. »