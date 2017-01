Le V-Jump du mois de mars nous dévoile de nouvelles informations concernant la prochaine mise à jour gratuite ainsi que la date et le contenu du DLC 2 de Dragon Ball Xenoverse 2.Ce DLC sera disponible en Févier 2017 sans plus de précision et sera en partie centrer sur l'arc Champa de Dragon Ball Super. Vous devrez aider les guerriers de l'Univers 7 face à ceux de l'univers 6 dans des combats en équipe.

Contenu du DLC 2 payant: - Histoire : "L'Univers 6" - Personnages jouables de Champa et Vados - Niveau : La planète sans nom - 8 techniques - 3 sets de costume - Le vaisseau Saiyan (véhicule dans Conton City) - Autres : Supers âmes, Salutations, etc... Contenu de la deuxième mise à jour gratuite : - 3 accessoires - 5 techniques - 5 nouvelles musiques - Une nouvelle règle du Tenkaichi Budokai - Un nouveau costume du Tenkaichi Budokai

posted the 01/19/2017 at 10:37 AM by diablass59