Salut,va localiser 2suretenet aux. Ces jeux étaient sorti initialement auen Septembre 2015 et Septembre 2016 suret, nous auront donc pour ce Printemps) et plus tard dans l’année).On nous propose donc aujourd’hui un trailer dedans lequel on voit une petite intro à l’univers du jeu et du gameplay.Lessont des jeux mélangeantset, c’est apparemment aussi des jeux un peu coquins d’où le Pegi 18 provisoire.sera vendusuretsurauxet sera disponible en boite et en démat sur leConcernant l’, on n’a pas encore de prix (même si on se doute du même prix en €) mais on sait déjà que la versionalors que la versionDernière info importante pour certains,mais on ne sait pas encore si chez nous, il y aura des textes en Français ou en Anglais.La page officiel du jeu : ICI