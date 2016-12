Gust





Annoncé en occident depuis quelques temps déjà, Atelier Firis : The Alchemist and the Mysterious Journey se dote enfin d'une date de sortie Américaine et surtout Européenne. En effet, le RPG alchimique de Gust sortira en boîte et en dématérialisé sur PlayStation 4 et uniquement en dématérialisé sur PS Vita et Steam très exactement le 7 mars en Amérique du Nord et trois jours plus tard, soit le 10 mars en Europe. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'éditeur du jeu Koei Tecmo .



De plus, un nouveau set de screenshots a été mis en ligne par l'éditeur et nous présente certains des compagnons que croisera Firis durant sa grande aventure, comme par exemple Sophie, Plachta, Oskar et Drossel, qui au passage proviennent tous du précédent volet Atelier Sophie : The Alchemist of the Mysterious Book , mais également Revy, qui est un tout nouveau personnage. Mais pour éviter de surcharger l'article (car il y a d'autres images disponibles), je vous invite à cliquer sur le lien tout en bas de l'article si vous voulez jeter un oeil aux artworks dédiés aux personnages en question.



Un vaste monde vous attend dans Atelier Firis : The Alchemist and the Mysterious Journey , avec des vues variées sur des ports occupés ou murmure des rivières, des montagnes imposantes et bien plus encore. Tout au long de cette aventure réconfortante, Firis visitera une grande variété de villes et de villages pittoresques, comme par exemple Reisenberg, une ville prospère ou les voyageurs se rassemblent, Mechen, un village paisible et tranquille ou l'on peut voir des champs ou encore Flocke, le village de la neige dansante.



Entre les colonies, il y a toute une pléthore d'environnements différents à découvrir, qui ont chacun des conditions météorologiques différentes et qui affecteront le long voyage de Firis. Le choix d'utiliser une tenue appropriée pour chaque situation accordera des avantages à Firis et lui permettra de traverser facilement les maps en question. Le costume de la neige brillante par exemple réduira la consommation de points de vie lorsque Firis sera confrontée à des températures très froides, tandis que le costume d'explorater zélé rendra le voyage sous les grosses chaleurs plus agréable à supporter. Les tenues en question permettent également de profiter d'autres effets innombrables tels qu'une augmentation de la vitesse de mouvement, une amélioration des capacités du système de synthèse ou encore la possibilité de trouver des matériaux de haute-qualité.



En explorant les alentours, les joueurs feront connaissance avec des événements qu'ils devront surmonter pour accéder à de nouveaux lieux. Ces défis auront bien évidemment des solutions multiples qui peuvent changer en permanence selon la nature de l'environnement. Prenez un pont détruit par exemple, la fixation du pont prendra en compte la facilité à laquelle on pourra accéder de l'autre côté, mais le fait d'utiliser un itinéraire alternatif permettra de découvrir peut-être des matériaux de synthèse utiles. Certains de ces repères peuvent même être utiles pour le voyage de Firis et elle aura même besoin de retourner régulièrement dans ce genre de lieux. Une fois visité, les repères peuvent être utilisés comme des lieux à voyage rapide, ce qui permettra à Firis de voyager rapidement dans les deux sens dans le monde entier.

