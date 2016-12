A en croire le trailer japonais de Dragon Ball Xenoverse 2 pour la promo du DLC 1 (d'ailleurs disponible dés aujourd'hui), Bandai Namco proposera prochainement les musiques et les BGM de l'animé dans un futur DLC. Reste à savoir si il sera proposé uniquement pour la version japonaise ou non.

posted the 12/20/2016 at 04:42 AM by diablass59