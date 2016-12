Jeux Vidéo

Bandai Namco dévoile un trailer pour le DLC 1 (payant) avec Frost et Kyabe deux personnages de Dragon Ball Super. Le premier pack de DLC sera disponible le 20 décembre sur PS4, XBOX One et PC et il ne vous en coûtera rien si vous possédez le season pass.Pour rappel voici ce que le premier dlc contiendra :- 2 nouveaux personnages jouables : Kyabe (et sa transformation Super Saiyan) et Frost (forme finale)- Un nouveau maître : Hit- 5 nouvelles attaques- 3 nouvelles quêtes parallèles- 2 nouveaux costumes- 5 super âmes- 2 emotesL'éditeur dévoile également un nouveau DLC payant pour son jeu de combat qui contiendra plusieurs personnages de la série Dragon Ball Super : Champa, Vados, Zamasu, Goku Black Super Saiyan Rosé, et Vegetto Super Saiyan Blue. Pas d'autres informations ni de dates pour le moment.