Sony a mis en place un réseau de studios internes produisant des titres exclusifs, dont "Ghost of Tsushima" de Sucker Punch Productions, afin de repousser ses concurrents, dont la Xbox de Microsoft, et les nouveaux venus.



Sony va continuer à développer ses capacités de studio de manière organique, a déclaré M. Ryan, ajoutant que "nous pouvons renforcer nos capacités internes par des fusions et acquisitions sélectives qui pourraient être possibles".



Les analystes se demandent jusqu'à quel point l'expansion des jeux vidéo entraînée par les consommateurs coincés à la maison se poursuivra à plus long terme, M. Ryan affirmant qu'il appartiendra à Sony de mener cet engagement.



"Nous regardons vers le haut et pensons que nous pouvons faire mieux que ce que nous pensions"