Xbox Series X | S

Il y a une dizaine de jours, nous avons pu voir des vidéos de Dirt 5 et de Yakuza Like a Dragon tourner sur la Xbox Series X, aujourd'hui, c'est autour de Scorn de se dévoiler dans une vidéo de 13 minutes.



Pour ceux qui se posent la question, Scorn est un jeu d'horreur et d'aventure à la première personne se déroulant dans un univers cauchemardesque inspiré par les oeuvres de Zdzisław Beksiński et Hans Ruedi Giger. Le joueur devra se frayer un chemin dans chaque lieu afin de découvrir l’histoire, les personnages et les énigmes qui se cachent derrière cet univers malaisant.







Le titre d'Ebb Software est prévu pour le moment uniquement sur PC et Xbox Series à une date encore inconnue.