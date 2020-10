Ikk, notre héros aussi altruiste qu'inattendu, est de retour ! Et, cette fois, la Mort a besoin de son aide. Son repaire a été envahi par une présence mystérieuse et Ikk est le seul à pouvoir l'en débarrasser.

Éditeur : Raw Fury Développeur : Art in Heart Genre : Action Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch Date de sortie : 22 Octobre 2020 Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol / Suédois / Japonnais / Coréen.

posted the 10/16/2020 at 03:45 PM by nicolasgourry