A l'origine, le jeu devait être un monde ouvert. Le jeu est devenu un jeu linéaire car les développeurs trouvaient que le monde ouvert brisait le rythme de l'histoire.

Le personnage principal du jeu est aussi l'écrivain d'une série de livres d'horreurs mettant en scène Alex Casey. La série possède de nombreuses références à une autre licence développée par Remedy: Max Payne.





Il existe de nombreuses références à la série Twin Peaks. Par exemple, le restaurant et les serveuses sont basés sur la série télévisée.





Si une copie piratée de ce jeu est lancée, Alan portera en permanence un cache-œil et un message demandant au joueur d'acheter une copie originale apparaîtra





Le jeu a d'abord été présenté au cours d'un événement Intel et devait vanter ses nouveaux processeurs. Le jeu était également prévu sur PlayStation 3, mais cette version est finalement annulée après que Microsoft ait acheté les droits de publications. Le développement de la version PC a été un moment mise de côté au profit de la version Xbox 360 expliquant alors la sortie décalée.





Afin de promouvoir le jeu, une web-série nommée Bright Falls a été réalisée. Cette série met en scène de nombreux personnages et lieux présent dans Alan Wake. Elle raconte l'histoire d'un homme qui se transforme en ombre, l'un des ennemis du jeu.





Alice a beaucoup changé au cours du développement. Au départ, elle n'était pas la femme d'Alan, mais sa petite amie. Au fur et à mesure de l'évolution du jeu, Alice est devenue la femme d'Alan. Lorsque ce changement a été annoncé à l'E3 2009, les développeurs ont admis qu'Alan et Alice avaient eu tout le temps de se marier pendant leur cycle de développement de cinq ans.





Les personnages, Mott et Stucky, étaient différents dans le scénario original. À l'origine, Mott était censé posséder la station-service et Stucky était le fauteur de troubles de la ville. Au cours du développement du jeu, ils ont échangé leurs rôles. Vous pouvez encore voir le nom de Mott sur la station-service sur la démo Intel de 2006.





Nathan Fillion souhaitait prêter son visage à Alan Wake.





Le nom de l'antagoniste Barbara Jagger est une référence à un personnage du folklore russe, la sorcière Baba Yaga. D'ailleurs au cours de l'histoire, les frères Anderson diront s'être fait voler quelque chose par cette sorcière. Barbara Jagger fournit également les clés d'une cabane appelée "Bird Leg Cabin", faisant référence à la cabane de la sorcière russe.





La musique du groupe, "Old Gods of Asgard" a en fait été interprétée par le groupe de rock finlandais, Poets of the Fall. Ils avaient auparavant contribué à la chanson de fin du jeu vidéo Max Payne 2 de Remedy : The Fall of Max Payne (2003).





La machine à écrire d'Alan Wake est une Remington Rand Model 5.





Dans l'interview fictive d'Alan Wake, Sam Lake fait un caméo et en bonus, il fait le fameux visage de "Max Payne".