2014Réalisation : Denis Villeneuve(Incendies / Prisoners / Sicario / Premier Contact / Blade Runner 2049 / Dune)Synopsis : Adam, un professeur discret, mène une vie paisible avec sa fiancée Mary. Un jour qu'il découvre son sosie parfait en la personne d’Anthony, un acteur fantasque, il ressent un trouble profond. Il commence alors à observer à distance la vie de cet homme et de sa mystérieuse femme enceinte. Puis Adam se met à imaginer les plus stupéfiants scénarios... pour lui et pour son propre couple.Dans l'esprit de la série "La quatrième dimension".Peut-être le plus philosophique des films de Denis Villeneuve.Un thriller, qui prends son temps, à l'approche original.Jake Gyllenhaal dans un de ses meilleurs rôles.