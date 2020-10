Semaine 39 : du 28/09/2020 au 03/10/2020.

TOUS



1) Crash Bandicoot 4 : It's About Time (PS4) / Nouveau

2) Super Mario 3D All-Stars (Switch) / -1

3) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / -1

4) Star Wars : Squadrons (PS4) / Nouveau

5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / -1

S.E.L.L.

Crash Bandicoot 4: It's About TimeStar Wars: SquadronsMafia: TrilogyStar Wars : SquadronsCrash Bandicoot 4 : It's About TimeMafia : TrilogySuper Mario 3D All-StarsAnimal Crossing : New HorizonsMario Kart 8 DeluxeMicrosoft Flight SimulatorStar Wars: SquadronsRed Dead Redemption 2Le dématérialisé n'est pas pris en compte.