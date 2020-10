VGM

Même dans les jeux les plus oubliables, et parfois même dans les jeux les plus médiocres ou mal-aimés (Alundra 2, Batman Forever...) on peut y trouver quelques pépites musicales

Dynamique, super mélodique, le refrain imparable qui intervient à partir de 0.17

Kunyo Yamashita ! Ça ne vous dit rien ? Bon, et si je vous dis Castlevania (1986)... voilà, c'est tout, pas besoin d'en dire plus. Bon, aller, pour le plaisir on peut également citer Power Blade, Arumana no Kiseki, Pocky & Rocky 2, Megaman X3 et d'autres... Pas étonnant que cette piste ai une énergie et un entrain aussi marquant et aussi mémorable !

, nées d'un grain de folie et d'une touche de génie de la part de compositeurs qui bien souvent travaillent seuls, isolés du reste de l'équipe de production et qui ne savent pas réellement comment se mettre au diapason. De nos jours, le processus de création d'une bande-son de jeu vidéo fait partie intégrante du reste du développement, c'est même devenu un des éléments centraux, mais à l'époque des jeux 8 et 16-bits, les compositeurs, également ingénieurs son et programmeurs pour la plupart devaient se débrouiller pour saisir les nuances et les ambiances des différents niveaux ou scènes du jeu afin de produire les mélodies les plus adéquates possible. Parfois même, ils n'avaient aucun contact avec le game designer ou le scénariste et n'avait même pas la possibilité de voir de leur propre yeux les jeux pour lesquels ils devaient composer, un comble !Enfin bref, je digresse là. Mighty Morphin Power Rangers était probablement un jeu qui eu droit à sa petite notoriété en 1994, faut dire que la série télévisée de Saban, aussi cheap soit-elle, avait créé autour d'elle un petit culte aux États-Unis et en Europe (en France surtout). À raison, je pense, puisque le jeu est tout à fait correct, amusant, propre et maniable, contrairement à des tonnes d'autres jeux issus de films, dessins animés ou séries télévisées qui n'étaient là que pour ponctionner quelques billets dans le porte-flouz des fans trop crédules.et qui revient très régulièrement durant toute la piste s'encre dans notre tête et on ne peut s'empêcher immédiatement de siffloter cet air hyper entraînant. Les sonorités, émulant timidement une guitare électrique[/couleur] sont dignes du fameux générique de heavy metal endiablé de la série télé et c'est une musique absolument parfaite pour accompagner le joueur dans un premier niveau de découverte.Cette musique et ce jeu, je dois l'avouer, m'étaient sorti de la tête depuis bien des années. C'est en fouillant pour trouver de nouvelles VGM à présenter que je me suis souvenu des bons moments passés sur ce soft sans prétention et tout à fait dans l'esprit des Power Rangers. Et qu'elle ne fut pas grande surprise lorsqu'en me renseignant, j'ai découvert que le compositeur n'était autre qu'une femme: