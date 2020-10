Éditeur : Mommys Best Games

Développeur : Mommy's Best Games

Genre : Shoot 'em up

Disponible sur PC/X360

Prévu sur Switch

Date de sortie : 15 Octobre 2020

Langue : Anglais.

Video Gameplay : 15 premières minutes.-Jouable à 2 en coop locale.-8 niveaux d'action.Cette version "DX" sur Switch comprends :Deux nouveaux niveaux, de nouveaux boss et des ennemis supplémentaires.