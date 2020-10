A l'occasion de la preview organisée pour les influenceurs japonais, Les sitesrapportent que la console était très silencieuse lorsqu'ils l'ont essayée lors de l'événement.Ils ont précisé que la pièce dans laquelle ils se trouvaient était à environ 30 degrés et qu'ils pouvaient à peine entendre le la console. Dengeki n'a remarqué aucun bruit des ventilos en jouant àsur plus deIls notent cependant qu'ils n'ont pas pu consulter l'OS ni utiliser le bouton "Créer de la Dualsense, qui selon eux a un meilleur feeling que la DS4. Autre information qui devrait surtout plaire aux joueurs Japonais, le bouton de confirmation sur PS5 sera X au lieu de ◯ à l'avenir.

Who likes this ?

posted the 10/04/2020 at 10:27 AM by lightning