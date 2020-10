Des jeunes filles combattent le Blanker qui envahit les cieux.Ce jeu est divisé en deux parties :La première partie est un jeu de tir mettant en scène les filles et leurs batailles.La deuxième partie est composée de cinématique mettant en scène leur quotidien et leur lutte pour surmonter leurs différences.

Éditeur : Clouded Leopard Entertainment Développeur : Production Exabilities Genre : Shoot 'em up Prévu sur PC/PS4/Switch Date de sortie : 25 Février 2021 Langues : Anglais / Japonais / Chinois / Coréen. -uniquement en dématérialisé, sauf au Japon (Demat/physique)-

Shoot'em Up

Like

Who likes this ?

posted the 10/02/2020 at 01:35 PM by nicolasgourry