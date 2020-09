J'ai remarqué que ces temps-ci il était de bon ton de tomber et de se moquer de la Nintendo Switch en se servant du choix éditoriale de Nintendo Company. Allant à contre sens de ce qui se fait actuellement en terme de communication à l'heure d'internet, Nintendo a opté depuis un moment sur une stratégie qui consiste à ne sortir leurs productions estampillé maison que seulement au compte de goutte et ainsi de ne communiquer dessus qu'au dernier moment - Très frustrant pour les accros aux news que nous sommes...



En attendant, que l'on aime ou pas ce choix, qu'on le pense judicieux ou non, toujours est-il que la NINTENDO SWITCH cartonne et qu'elle est énormément fournis sur son store et en jeux tiers, une toute petite fournée de ce qui arrive prochainement ou déjà sortie très récemment :

























































































- En bonus 40 minutes de gameplay HD pour MONSTER HUNTER RISE (toujours en développement) :







- Alors, servis ?



N'oublions pas d'ailleurs que nous avons eu le droit récemment au jeu ultime sponsorisé GAMEKYO :







