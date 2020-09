2017Réalisation : Kathryn BigelowScénario : Mark BoalC'est la réalisatrice et le scénariste de Démineurs et Zero Dark Thirty.Synopsis : Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation.À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité d’une base de la Garde nationale. Les forces de l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux. Le bilan sera très lourd : trois hommes, non armés, seront abattus à bout portant, et plusieurs autres blessés…Tirée de faits réels.La lucidité de Kathryn Bigelow a encore frapper.Fiction qui s'approche du documentaire.Une tension qui monte en puissance.Un film coup de poing, qui vous laissera pas indifférent.