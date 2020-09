Éditeur : Happinet Games

Développeur : Matrix Software

Genre : T-RPG

Disponible sur Switch

Prévu sur PS4

Date de sortie : 10 Décembre 2020

Langues : Anglais / Japonais / Chinois.

Par le développeur de Alundra (PS1) et Final Fantasy : The 4 Heroes of Light (Nintendo DS)Le continent de Runersia n'a cessé de baigner dans le mana depuis des temps anciens.Les cinq pierres de mana découvertes jadis sur ces terres ont donné naissance aux Brigandines : des armures uniques symbolisant chacune une nation et son peuple.Elles furent chacune baptisées Brigandine de Justice, de Sainteté, de Liberté, de Gloire et d'Ego.L'an runersien 781 marqua le début d'un nouveau conflit idéologique et religieux opposant cinq pays et une tribu.Les six souverains et leurs guerriers se dévouèrent corps et âme à la défense de leurs idéaux.La légende de Runersia, écrite à l'unification du continent, relate ces événements. Son histoire. Ses légendes.(images version Switch)