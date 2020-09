Le remaster pour la PS5 n'est pas une simple mise à jour, car de nombreux éléments artistiques du jeu ont été entièrement mis à jour pour tirer parti de la puissance de la console PS5. Vous verrez des personnages plus beaux avec une peau, des yeux, des cheveux et une animation faciale améliorés (y compris notre nouveau Peter Parker de nouvelle génération). Vous verrez également des reflets avec ray tracing et des ombres ambiantes, un éclairage amélioré, plus de piétons et de véhicules s'étendant plus loin dans le lointain, et le même mode de performance optionnel offert sur Spider-Man : Miles Morales de Marvel, vous permettant enfin de jouer au jeu à une fréquence d'images ciblée de 60 images/seconde.



Nous prendrons en charge le chargement quasi instantané, l'audio 3D et le feedback haptique de la manette DualSense. Enfin, nous ajoutons trois nouvelles combinaisons Spider-Man, de nouvelles fonctions en mode photo et même de nouveaux trophées pour ceux qui veulent que le jeu soit à nouveau Platinée