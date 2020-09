Nous sommes fiers de vous annoncer que Godfall est officiellement Gold sur PlayStation 5 ! ⚔ Au nom de tous ceux qui travaillent chez Counterplay Games et Gearbox Publishing, nous sommes impatients de monter à vos côtés sur le #PS5 en novembre !

Like

Who likes this ?

posted the 09/17/2020 at 07:01 PM by jenicris