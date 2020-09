Éditeur : BadLand Publishing

Développeur : Waraní Studios

Genre : FPS/Horreur

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : Q2 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Chinois / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe.

Nous incarnerons un vrai scélérat, un politicien corrompu en fuite après avoir été accusé de multiples accusations. Son plan était simple et semblait efficace : traverser le Chaco paraguayen en compagnie de son assistant pour fuir au Brésil. Ce que cet homme politique, incarnation de l'un des grands maux d'aujourd'hui, n'aurait pas pu imaginer, c'est qu'il y rencontrerait un mal bien plus ancien et plus implacable : Blind Maid, une entité surnaturelle au passé tragique que nous finirons par découvrir. le cours de cinq chapitres intenses…