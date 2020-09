Éditeur : Another Indie

Développeur : Glass Heart Games

Genre : Action/Plateformes

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 14 Octobre 2020

Langue : Anglais / Chinois / Japonais / Portugais / Russe / Coréen / Allemand.

Suivez Leila dans sa quête pour sauver la ville de son enfance de l’influence maléfique qui envahit les régions voisines. Naviguez dans un monde qui oscille entre rêve et réalité, raison et folie, et découvrez les secrets de la plus longue des nuits et les monstres abominables qui l’habitent.