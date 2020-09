Éditeur : Spike Chunsoft

Développeur : Spike Chunsoft

Genre : D-RPG

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2 Décembre 2020 (Europe/USA)

3 Décembre 2020 (Japon)

Langue : Anglais / Japonais / Chinois.

-La version physique sortira uniquement au Japon-

The Tower of Fortune and the Dice of Fate est le cinquième épisode principal de la saga Shiren the Wanderer.À l'origine, le jeu est sorti sur DS en 2010 uniquement au Japon, puis a eu droit à une première version améliorée sur PS Vita (avec de nouveaux donjons exclusifs).Menez Shiren The Wanderer et son acolyte Koppa dans leur quête pour conquérir la Tour de la Fortune.