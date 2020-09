Thème du jour :



It’s-a-me, Mario !



Ça n’a échappé à personne grâce au trailer « surprise » (si on n’avait pas suivi les rumeurs jusque-là) lâché par Nintendo il y a quelques jours, Mario a fêté ses 35 ans récemment cette année, et je dois dire que je fais un peu partie des gens déçus par les annonces, même si dans le fond il n’y a rien de surprenant.



Qu’à cela ne tienne, rien ne nous empêche de fêter entre nous l’anniversaire du plombier moustachu, à la façon Radio Gamekyo, c’est-à-dire en musique !



Je propose donc de pallier à cette déception et de partager vos musiques préférées de la « série », mais sans se limiter aux seuls jeux de plate-forme : les licences spin-offs et annexes, donc y compris Mario Paint, Mario Kart, Mario Party et autres Mario Sports, apparitions dans Smash Bros, ou même clins d’œil musicaux dans d’autres jeux sont admis ! De même que les musiques arrangées, covers YouTube etc. comme d’habitude.



Attention en revanche, ne sont pas admis les musiques de licences ayant dérivé des jeux Mario pour devenir leurs propres licences : les jeux Luigi’s Mansion, les jeux Donkey Kong, les jeux Yoshi et les jeux Wario (à l’exception des premiers épisodes de ces séries, qui font partie intégrante de la « série » Mario).



Fans mariophiles et N-Sex convaincus ou refoulés, c’est le moment de vous lâcher



Evidemment, au vu du sujet, la discographie est énorme et les pistes cultes sont légions, ne vous attendez donc pas à ce que je fasse une liste exhaustive des thèmes phares de la série, de toute façon on les connaît par cœurJe vais en partager quelques-unes qui me plaisent et qui ne sont peut-être as les plus connues, comme d’habitude à vous de compléter avec le reste !Tout d’abord, petite sélection de musiques issues directement des jeux :Etrangement j’ai l’impression qu’on entend assez peu l’OST de Super Mario land 2 , en dehors de son « Athletic Theme » et du thème du « Star maze », les deux plus connus. Pour les autres sont pas mal non plus, et l’OST d’une manière générale m’a beaucoup marqué à l’époqueJ’aurais pu vous partager aussi le thème du château de Wario, à la fois épique et stressant comme rarement dans un jeu Mario, du régal.Le thème d’intro de la première grande incursion de Mario dans le monde du RPG, par le biais de Squaresoft. Une OST remarquable et toute sautillante et joyeuse comme son héros, en témoigne le ton de cette intro, prouvant les affinités de la future compositrice des Kingdom Hearts et Mario&Luigi dans ce genre. Là encore, l’OST globale est souvent éclipsée au profit de « Beware of the Forest Mushrooms » ou du thème de Geno, mais beaucoup d’autres mériteraient d’être mentionnés !J’en profite pour représenter ici la sous-licence Mario Kart, avec un épisode souvent un peu oublié pour n’avoir tout simplement pas été un épisode salon (bah, oui Mario Kart ça se joue à 4 sur un canap’, pas avec un câble Link et chacun sa console... et pourtant !). Première itération portable de la série, les musiques sont une fois de plus entraînantes et réussies, malgré les faibles capacités sonores de la GBA. Ici donc, le joyeux thème des crédits du jeu, que j’ai adoré à l’époque comme aujourd’huiAvant qu’il ne devienne Mr. Recyclage, Motoi Sakuraba a su composer des pistes originales et entraînantes, y compris pour les jeux de sport Mario. Celle de Mario Tennis GBC, avec son mode solo très sympa façon RPG où l’on évolue en grade dans une école de tennis, m’avait beaucoup marqué à l’époque.Les jeux Smash Bros disposent bien sûr d’une avalanche d’arrangement des thèmes autour du plombier moustachu, tous très bons pour la plupart. Pourquoi celui-ci ? Aucune idée, sans doute parce qu’il m’amuse beaucoup, et que ce sera sans doute la seule fois où je parlerai de Dr MarioAllez, je sens que vous allez m’en vouloir si je ne mets pas quelques musiques cultes, donc c’est parti !Je vous fais pas un dessin, vous la connaissez tous et elle est toujours aussi merveilleuse. Les thèmes aquatiques de la série ont toujours été très bons, celui-là peut-être un peu plus que les autres...La plus joyeuse et la plus marquante des musiques de Yoshi’s Island, alias Super Mario World 2. Mais pas dans son format original cette fois, j’ai préféré vous faire écouter la chouette reprise que l’on peut entendre dans Itadaki Street sur Wii (une série dont le principe est très proche du Monopoly), mettant en scène les personnages de Mario et Dragon Quest. Si les musiques issues de Dragon Quest n’ont rien d’original car tirées des versions orchestrales des jeux, les autres reprises des musiques Mario valent le détour !Il fallait bien que je cite Super Mario Galaxy 2, le grand oublié de la compilation Mario 3D annoncée par Nintendo... Enfin, on était un peu au courant avec les rumeurs, mais ça reste triste de constater son absence. Une OST dantesque intégralement orchestrale comme pour le premier épisode, et je vous propose celle-ci pour montrer que même des musiques « Mario » peuvent être épiquesDans son dernier épisode, le thème phare revient aux premiers amours de Mario : le jazz ! Un style comédie musicale américaine qui s’impose tellement comme une évidence qu’on se demande pourquoi ça n’a pas été fait plus tôt. Bref, une excellente composition, une chanteuse incroyable, un nouvel incontournable de la musique Mario, tout simplement. On ne l’écoutera jamais assez ! (comment ça, « si » ?)Je poursuis avec quelques arrangements, covers et medley, pour finir en beauté cette sélection anniversaire !Et on finit sur un medley épique et monstrueux arrangé façon métal !Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !