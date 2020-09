Éditeur : Kasedo Games

Développeur : Beard Envy

Genre : Réflexion

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 1 Octobre 2020

Langues : Japonais / Anglais / Portugais / Français / Allemand / Russe / Coréen / Chinois.

Montez à bord et tentez de reprendre le contrôle de l'Alabaster, l'un des vaisseaux amiraux de recherche de Filament Corporation, qui après une mystérieuse complication s'est retrouvé verrouillé et sans équipage.Avec la seule aide de Juniper, la pilote du vaisseau en détresse, résolvez des énigmes d'une complexité diabolique qui testeront vos limites dans le but de découvrir ce qu'il est arrivé à l'équipage et les raisons de sa disparition.