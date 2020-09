Éditeur : Raw Fury

Développeur : Playmestudio

Genre : FPS/Horreur/Aventure

Prévu sur PC/PS4/XOne

Date de sortie : 15 Octobre 2020 (PC)

2021 (PS4/XOne)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Portugais / Russe.

Vous incarnez Frederick Russell, un expert en IA et en psychologie, et le principal chercheur derrière un scanner cérébral expérimental appelé le Dreamwalker.Sa technologie controversée permet l'exploration des sens et des domaines inconscients de l'esprit.Vous vous retrouvez plongé dans une spirale d'intrigues lorsqu'on vous demande d'utiliser votre création après que le vice-président de la plus grande entreprise technologique du monde soit mort dans son appartement.