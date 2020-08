Éditeur : The Arcade Crew

Développeur : CCCP

Genre : T-RPG/Roguelite

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2020 (Steam)

Le studio français profite de la Gamescom pour refaire parler de son jeu et présenter une séance de gameplay, l'occasion pour les développeurs d'expliquer plus en détails les mécaniques du jeu.combine des éléments de Tactical-RPG et de Roguelite où le joueur devra défendre une ville des hordes de zombies envahissantes. Chaque journée, il faudra améliorer ses défenses et améliorer ses personnages afin de se préparer aux assauts de monstres la nuit venant.