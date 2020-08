Une bonne habitude semble se mettre en place pour les adorateurs des frames par secondes. A l'image de Demon's Souls[g] ou encore [g]Spider-Man: Miles Morales , Rachet & Clanck aura également son option 60fps . Ainsi Insomniac annonce donner aux joueurs le choix entre la qualité d'image ou le framerate dès le lancement. Pour l’anecdote, le dernier Ratchet and clank à tourner en 60fps remonte à l'époque PS2. Ratchet & clank: Rift Apart est attendu pour la fenêtre de lancement de la Playstation 5

posted the 08/28/2020 at 02:28 PM by lightning