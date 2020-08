Soul Calibur: Broken Destiny

Support: PSP

Genre: combat 3D

Développeur: Namco Bandai

Éditeurs: Namco Bandai, Ubisoft

Année de sortie initiale: 2009





On l'a vu dans le dernier numéro de Video Game Express, la Vita avait de bons jeux. Pas forcément tous exclusifs puisque par soucis de rentabilité pas mal de projets furent conjointement développés sur d'autres supports et/ou portés un peu plus tard ailleurs (Switch, PS4, PC...). Mais tout cela n'était pas comparable à la superbe ludothèque de la PSP. La Playstation Portable est certainement avec la PS2 le symbole le plus flamboyant de le toute-puissance de Sony entre 1995 et 2006 où la firme pouvait nourrir deux console à la fois de très nombreuses exclusivités de renom via des séries célèbres et des projets inédits prometteurs. La PSP, petit miracle hardware de l'époque avait assez de tripe pour accueillir les best seller console de salon, quoique parfois un peu raboté su les bords. Ce Soul Calibur Broken Destiny, version portable avouée de Soul Calibur IV est de cela. Très propre graphiquement, Broken Destiny est en revanche plutôt chiche en contenu et en mode de jeu (le mode défi, grotesque au possible), malgré le très intéressant guest Kratos de God of War. Personnellement, avec ce Broken Destiny, bien qu'il fut agréable à jouer, je n'ai jamais retrouvé la fluidité et l'entière nervosité des joutes des opus console de salon (surtout ceux du II, III et IV), la faute principalement à un joystick PSP relativement capricieux. Un bon jeu malgré tout qui fait honneur à la Playstation Portable, qui aborde en pleine confiance les dernières années de sa vie et qui fait également honneur à son illustre série.