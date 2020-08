Tests

Après une première apparition dans le secteur VR puis une arrivée sur Xbox One, la licencea opté pour une petite refonte pour tenter d’appuyer ses fondamentaux avant d’aborder (peut être) le cas d’une suite. Affublé d’un « New » comme pour faire référence à l’univers Mario, cette nouvelle édition d’ailleurs déjà disponible sur un support où la concurrence est beaucoup plus rude (la Switch) reprend donc de base toute la version originale, à savoir un platformer plutôt sympathique, qui se parcourt à la cool et sans prise de tête, ce qui est d’ailleurs peu de le dire vu que le challenge est équivalent à celui d’un. Un jeu déjà en retard techniquement il y a trois ans, et vu que le rendu n’a pas changé depuis, le coté très vieillot ressortira d’autant plus sur vos PS4 Pro et One X, pas aidé par un chara-design de boîte de Céréales mais malgré tout, son coté retro-nostalgique et sa progression rapide (en dépit de nombreux temps de chargement) fait qu’on est collé à la manette si tant est qu’on soit fan du genre à la sauce old-school.De ce coté là, rien n’a changé. Mais le grand changement du « New » va donc venir d’une caméra enfin totalement libre (sauf dans les stages 2D forcément), ce qui change un peu la manière de voir les choses et de découvrir les secrets. Les autres ajouts se limiteront à quelques dialogues supplémentaires mais toujours sans intérêt, d’anciens stages remaniés, quelques inédits pour garnir un contenu pas bien élevé, et enfin les deux DLC directement inclus au cœur de la progression, le deuxième étant d’ailleurs assez décevant (servant ici en post-game avec plus de platformer mais moins d'exploration). Donc que vous ayez des mômes ou vous soyez vous-même un relatif vieux en manque de ce type d’expérience digne des années 90, alors profitez-en pour vous amuser, surtout quand on sait que c’est directement inclus dans le Game Pass pour les concernés. Ce n’est certes pas le « Mario Killer » que certains nous ont vendu, mais il offre au moins l’essentiel.