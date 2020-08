God Wars: Future Past

Supports: Playstation Vita, Playstation, 4, Switch, PC

Genre: Tactical-RPG

Développeur: Kadokawa Games

Éditeurs: Kadokawa Games, NIS America

Année de sortie initiale: 2017





Mené par une direction artistique sublime (par les designer Mino Taro et Sawaki Takeyasu, ayant œuvré sur Devil May Cry, Okami, El Shaddai ou encore Root Letter, parfois stylisé √Letter), God Wars: Future Past est un Tactical-RPG classique mais d'une solidité et d'une efficacité étonnante. Une véritable sensation d'aventure est distillée par une ambiance qui se nourrit des folklores japonais, sujets pourtant mainte fois usité dans le jeu vidéo, mais toujours très plaisant à découvrir. Plutôt traditionnel, le jeu propose tout de même des subtilités comme une importance certaine de la gestion du terrain dans les combats ou l'utilisation de pas moins de trois classes par protagonistes pour multiplier les possibilités d'attaque. 400 compétences, 250 équipements et une quinzaine de héros sympathiques voire carrément super charismatiques, et une flopée de quêtes annexes sont au menu. La production de Kadokawa Games propose en sus d'une durée de vie royale une bande-son typique à base de shamisen, koto et autres instruments nippons. Authentique et riche d'un gameplay digne d'un très bon RPG tactique, God Wars propose finalement ce qui manque à bon nombre de RPG gros budget de ces dernières années. Dommage qu'il ne fut pas traduit en français, malgré une sortie sur notre territoire. Vivement une suite (directe ou tout simplement un nouveau jeu dans le même esprit) !