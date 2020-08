Interview de Eric Lempel (SIE Head of Global Marketing) dans GameIndustry :

A propos de la pub PS5 qui vient d'être dévoilé :

L'annonce est certainement unique. Elle est presque entièrement générée par ordinateur, avec un acteur qui a été filmé chez lui pour une partie. Elle a ensuite été créée par différentes personnes du monde entier, avec l'équipe marketing à un endroit, le réalisateur à un autre, et a ensuite été travaillée par plus de 70 artistes de différentes disciplines d'effets visuels. Tous ceux qui ont vu la réalisation de Star Wars spin-off The Mandalorian auront une bonne idée de la façon dont elle a été faite.

Cette pub est le coup d'envoi de la campagne PS5:

"Nous sommes toujours déterminés à le faire. C'est plus difficile que jamais, mais nos joueurs attendent beaucoup de nous. C'est l'occasion de célébrer le début d'une nouvelle génération. Ce spot donne le coup d'envoi des efforts de marketing pour la PlayStation 5, et ce n'est que le début. Vous pouvez donc considérer ce spot comme la première entrée. Nous espérons qu'il sera de grande qualité, qu'il captera l'imagination du spectateur et qu'à partir de là, il deviendra plus grand et meilleur".

A propos de la Dualsense:

Lempel prévoit également de faire appel à des développeurs pour parler de ces fonctionnalités et de ce qu'elles apportent aux jeux :



"En discutant avec l'équipe de Demon's Souls, ils ont découvert qu'ils pouvaient prendre des choses simples qui n'étaient pas vraiment des moments passionnants dans les jeux du passé, et les transformer en une expérience sensorielle en utilisant ces fonctionnalités. Ils disent que les fonctions du passé ne pouvaient en aucun cas reproduire la sensation d'ouvrir une porte, de frapper du métal ou de faire craquer le feu dans la main. C'est le genre de choses qui étaient en quelque sorte secondaires dans le passé, mais elles ont été mises au premier plan pour immerger le joueur dans les jeux d'une manière plus importante".

A propos de la mondialisation :

"Ces dernières années, nous avons mondialisé l'entreprise de plusieurs façons, et l'une des choses que nous voulions faire en prévision de la prochaine génération de consoles était de créer une seule ligne de marque unifiée", explique M. Lempel. "C'est très important, car de bonnes lignes résisteront à l'épreuve du temps et deviendront une partie importante de la marque et de la communication de l'entreprise.



"Nous avons travaillé longtemps sur ce projet et nous avons vraiment réfléchi au type de ligne que nous pourrions utiliser et qui aurait une résonance mondiale, et naturellement elle sera traduite et localisée dans toutes les différentes langues du monde... Mais quel est le sentiment que nous voulons transmettre qui représente vraiment l'ambition que nous avons en tant que PlayStation, et qui représente vraiment les produits que nous offrons ? C'est donc ainsi que nous avons imaginé Play Has No Limits.

