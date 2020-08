Vous incarnez Prieto, un être étrange qui ne connaît pas sa propre nature, mais qui possède une capacité singulière lui permettant de devenir invisible. L’exploration, l’astuce et la culture de plantes de gypsophile seront les éléments clé pour déceler les secrets de l’histoire de Prieto et l’orbe qu’il habite.

posted the 08/18/2020 at 12:25 PM by nicolasgourry