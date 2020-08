Shigeru Miyamoto et Koji Kondo ont dit lors d'une interview qu'ils souhaitaient utiliser le Boléro de Ravel comme musique d'écran titre, car il pensait que la musique correspondait totalement à l'univers de The Legend of Zelda. Mais leur souhait ne sera jamais exaucé, car il nécessitait d'attendre un mois supplémentaires pour que la musique entre dans le domaine public et puisse être utilisée sans avoir à faire de frais supplémentaire. Finalement, Koji Kondo composera une musique originale pour le jeu.





Dans une interview, S. Miyamoto a expliqué que le but de The Legend of Zeda était de donner envie aux joueurs le goût de l'aventure comme l'ont fait plusieurs films d'aventures et Indiana Jones qui étaient très populaires.





La deuxième quête a été pensée qu'à la fin du développement de la quête originale. En effet, après avoir terminé cette dernière, les développeurs ont réalisé que celle-ci n'occupait que la moitié de la mémoire d'une cartouche NES. Ne souhaitant pas gaspiller cet espace, les développeurs ont décidé d'ajouter cette "deuxième quête".

Les Zoras ont été redessinés pour la sortie du jeu sur Famicom, car leur sprite pouvait se confondre avec l'eau dans la version Disk System.





Dans la version japonaise, il existe un bug qui permet au joueur d'obtenir des cœurs en utilisant le sifflet alors que ces cœurs sont normalement accessibles uniquement grâce au bateau ou aux échelles. Nintendo a corrigé le bug pour la version internationale après la découverte du bug par certains joueurs.

Pour le développement du jeu, Shigeru Miyamoto s'est inspiré du jeu Adventure sorti sur l'Atari 2600. Au début du développement le jeu se faisait même appeler Adventure par les développeurs.





Le sprite utilisé pour les rubis est en réalité tiré de Clu Clu Land qui s'en servait pour représenter les lingots d'or.





Plusieurs sons de The Legend of Zelda seront réutilisés dans les jeux Super Mario Bros.





Il est possible d'assembler toutes les cartes des donjons, une fois ceci fait, on obtient un grand rectangle. Il est possible qu'il s'agisse d'une technique de Nintendo pour gagner de la place sur la cartouche du jeu.





The Legend of Zelda est le premier jeu pour console de salon à utiliser une pile interne et une petite quantité de mémoire vive pour permettre au joueur de sauvegarder sa partie.





Beaucoup de joueurs ont crû que le troisième donjon était inspiré de la croix gammée, alors que le donjon s'inspire du "Manji", un symbole Bouddhiste qui signifie la bonne fortune.





Minoru Arakawa, (Ancien président de Nintendo America) hésité à sortir le jeu aux Etats-Unis après avoir reçu la version japonaise. Il trouvait le jeu compliqué et pensait que les américains ne comprendraient pas un jeu aussi complexe que The Legend of Zelda. Pour laisser une chance au jeu, il décida de faire essayer à d'autres employés de Nintendo America. Certains avaient du mal à jouer au jeu alors que d'autres passèrent leur journée complète dessus. À la fin de la période de test, Minoru Arakawa a remarqué que les employés avaient un avis positif vis-à-vis du jeu, malgré que certaines personnes avaient besoin de dix heures pour comprendre toutes les mécaniques du jeu.

Chacun des donjons est nommé selon la forme qu'il a. C'est pour cette raison que nous retrouvons dans le jeu le donjon du lion, de l'aigle ou de la lune.





Dans l'un des prototypes, le vieil homme au début du jeu laissait au joueur la possibilité de choisir le boomerang ou l'épée en bois.





Si vous vous nommez "ZELDA", vous accéderez directement à la "deuxième quête".

Dans le livret, il est possible de lire que les "Pols Voice" avaient horreur des bruits sourds. Beaucoup de joueurs ont crû qu'utiliser la flute contre eux serait efficace, mais cette information concerne en réalité que la version japonaise où il était possible d'utiliser le micro de la deuxième manette pour tuer ces ennemis.





Le jeu devait avoir plusieurs éléments tirés du christianisme, mais cette idée a été abandonnée au profit des déesses. On peut cependant remarquer la croix sur le bouclier et sur le livre qui est en réalité la Bible au Japon.

Un portage de The Legend of Zelda était prévu pour la Gameboy Color, mais l'équipe de développement a rapidement réalisé que le jeu ne fonctionnait pas aussi bien que sur la NES. S. Miyamoto a donc pris la décision d'abandonner le portage et de se concentrer sur un épisode original ce qui donnera Oracle of Ages et Oracle of Seasons.





À l'origine, Ganon devait être un vampire et non un sorcier comme dans la version finale. C'est d'ailleurs pour cette raison que les flèches d'argent sont son point faible. Ce n'est qu'avec Ocarina of Time que les points faibles de Ganon seront remplacés.

Dans une entrevue avec Gamekult, Shigeru Miyamoto a révélé qu'au début du développement de The Legend of Zelda, les pièces de la Triforce devaient être des puces électroniques. Le jeu devait également se situer à la fois dans le passé et le futur. Et comme le héros était le lien entre le passé et le futur, il a été décidé de l'appeler "Link".