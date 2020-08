Listes des jeux du mois d'août du PS Now:



AO Tennis 2

Dead Cells (6 mois, disparaîtra le 1er février 2021)

GreedFall

Hitman 2 (6 mois, disparaîtra le 1er février 2021)

Power Rangers: Battle For The Grid

Pure Farming 2018

The Sinking City

Warhammer 40,000 Inquisitor - Martyr

WRC 8 FIA World Rally Championship



Quitte le PSnow en août:



- Lego Worlds



Quitte le PSnow en septembre :



- Control (1er Septembre)

- Shadow of the Tomb Raider (1er septembre)