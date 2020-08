Thème du jour :



Le voyage



J’avoue que je suis complètement dans mon atmosphère de vacances, et qui dit vacances, dit aussi voyage (même si bon, en ces temps de covid...).



C’est donc autour de ce thème que je vous propose de partager aujourd’hui, et il y a de quoi faire ! Evidemment, chacun est libre de son interprétation sur ce que représente un voyage et quelles musiques vous inspirent ce mot. Il y a énormément de possibilités, et pour ma part je vais plutôt choisir des pistes tranquilles comme j’aime, et qui donnent l’envie de voyager l’esprit léger !



Et voici ma sélection du jour :Quoi de plus évident que de commencer une sélection sur le thème du « voyage » par un morceau intitulé « voyage » ?!Malgré le ton dramatique du jeu, l’OST de Chrono Cross est très propice au voyage et à l’évasion. Mais bien que celle-ci, qui se joue lors de nos escapades sur les mers et rivières du jeu, soit très rafraîchissante, ce n’est généralement pas celle qu’on retient le plus dans tout le catalogue musical de la bande-son. Pour réparer cette injustice, je lui offre donc une place de choix iciRevoilà Zwei, sympathique jeu de Falcom sorti en 2001, que j’ai découvert l’année dernière ainsi que sa merveilleuse OST. Ici le thème principal qui se joue lorsqu’on parcoure la (petite) carte du monde, qui est d’une douceur incroyable, ce qui ne l’empêche pas d’évoquer le voyage des deux héros, avec cette touche d’insouciance et de naïveté que les caractérise. Définitivement un de mes gros coup de cœur sur cette OST.Comme pas mal de gens à l’époque, j’avoue que j’ai dédaigné FFXI, premier MMO sur la licence prenant la place d’un épisode numéroté, et par la même son OST, la première à laquelle Uematsu n’a pas participé activement si ce n’est quelques pistes (dont celle-ci, du coup). Quelle erreur !Si elle manque peut-être un peu de variété par rapport aux précédents FF, l’OST de FFXI n’en reste pas moins pleine de bonnes trouvailles, avec de nombreuses pistes étonnamment relaxantes pour un MMO.C’est le cas de ce morceau, le thème des voyages en aéronefs, résolument plus tranquille que les envolées épiques auxquelles nous avait habitué le compositeur sur les précédents jeux de la licence. Un style résolument différent qui nous offre une idée du voyage aérien plus insouciante et émouvante qu’à l’accoutumée.Comment rendre un bon morceau encore meilleur ? En lui offrant une version arrangée d’excellente qualité, bien sûr ! Cet album ne manque d’ailleurs pas de superbes pistes, toute dans un registre musical différent, toujours proche du folk ou du jazz. Mais je dois admettre être très vite tombé amoureux celui-ciLe morceau d’origine était déjà une chouette invitation au voyage, mais cette nouvelle orchestration, très douce au début pour aller crescendo par la suite, lui donne un second souffle tout en conservant et même sublimant son intention d’origine : nous inciter à prendre la route. Pour moi, définitivement la version parfaite de ce morceau, comme il aurait dû l’être à l’origine !Dans un style assez proche, j’ai bien envie de citer celle-ci. On garde la guitare pour l’accompagnement, on y ajoute un banjo et un harmonica, le tout sur un rythme sautillant qui encore une fois, nous invite à prendre la route. J’ai toujours un gros faible pour les OST des premiers DKC sur SNES (surtout le 2, au cas où vous ne l’aviez pas remarqué), mais faut admettre que David Wise a su proposer bon nombre de merveilles sur le dernier en date. Au fait, à quand la suite ?...Surprise ! Il y a bien eu un Grandia Online, qui n’a malheureusement pas duré bien longtemps, faute de succès j’imagine. Je n’ai évidemment jamais pu y toucher, mais j’ai au moins pu découvrir l’OST, peut-être pas aussi extra que celle des épisodes canoniques, mais tout de même entraînante ou mystique, dans la même veine que les autres, donc.On n’est donc pas étonnés de voir plusieurs pistes directement reprisées et réarrangées de Grandia premier du nom, comme celle-ci : c’est le thème principal de Grandia, en plus funky.Ca tranche complètement de style avec les précédents morceaux de ma sélection, mais c’était pour moi une façon de citer Grandia, série d’incitation au voyage et à l’aventure par excellence, ainsi que la probablement très méconnue OST de Grandia Online, qui mérite selon moi le détour !D’ailleurs, je m’aperçois que citer du « méconnu » va parfois s’avérer compliquer, entre le fait que Youtube supprime certains albums ou vidéo pour cause de copyrights ou même que certains morceaux ne soient tout simplement pas uploadés sur la plateforme... Moi qui voulait tellement mettre, issue de l’album arrangé de Radiata Stories !J’ai bien peur que ce soit une des limites de mon concept, qui compte principalement sur le partage via Youtube...Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !