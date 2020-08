Action









Éditeur : Thorrnet Publishing

Développeur : Johnny Dale Lonack

Genre : Action | Simulation

Prévu sur PC

Date de sortie : 20 Aout 2020

Langue : Anglais



Griefhelm est un jeu de duel tactique avec des combats basés sur des positions. Les attaques sont faites soit en hauteur, soit au milieu, soit en profondeur, et les défenseurs doivent répondre en fonction de leur position. Le jeu peut être appris en quelques minutes, mais les mouvements avancés, le timing, le contrôle du terrain et les instincts de tueur vous permettront de perfectionner vos compétences sur le champ de bataille.



Jouez contre des bots, des amis ou des étrangers dans des combats locaux ou en ligne. Prouvez que vous méritez votre mort définitive.



Caractéristiques :

► Maîtrisez un combat rapide et efficace en utilisant un large arsenal d'armes médiévales.► Relevez le défi d'une campagne dynamique et rejouable et réclamez votre récompense dans Griefhelm.► Combattez avec ou contre vos amis grâce à la mise en relation en ligne.► Tuez sur le même canapé en multijoueur local allant jusqu'à 4 personnes.► Un style artistique et des environnements artisanaux saisissants donnent vie au monde de Griefhelm.