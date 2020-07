Semaine 29 : du 13/07/2020 au 18/07/2020.

TOUS



1) Ghost Of Tsushima (PS4) / Nouveau

2) Paper Mario: The Origami King (Switch) / Nouveau

3) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / -2

4) Ghost Of Tsushima - Édition Collector (PS4) / Nouveau

5) Ghost Of Tsushima - Édition Spéciale (PS4) / Nouveau

S.E.L.L.

Ghost Of TsushimaGhost Of Tsushima - Édition CollectorGhost Of Tsushima - Édition SpécialeF1 2020 - Seventy EditionGears 5Sekiro : Shadows Die TwicePaper Mario: The Origami KingAnimal Crossing: New HorizonsMario Kart 8 DeluxeDeath StrandingLes Sims 4 : Édition StandardFootball Manager 2020Le dématérialisé n'est pas pris en compte.