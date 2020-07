Nouvelle mise à jour de RetroBat en version 3.10

Fonctionnalités d'EmulationStation :

Si vous êtes sur une version antérieure de RetroBat, il est nécessaire de procéder à une nouvelle installation. Vous pouvez néanmoins transférer vos roms, bios et sauvegardes.

- Interface multi-langages.- Associer les émulateurs et les cores Libretro aux jeux et à leurs systèmes depuis EmulationStation.- Plus d'options de réglages des themes (mode grille, vidéo etc.).- Vous pouvez jouer des musiques en arrière-plan (fichiers .mp3 et .ogg dans emulationstation > .emulationstation > music).- Vidéo d'introduction au démarrage d'EmulationStation.- Scrap vidéo disponible depuis ES.Par rapport à la dernière version stable (RetroBat v2.1) :- Plus de 100 systèmes de consoles, de portables, d'arcade et d'ordinateurs sont pris en charge.- RetroBat utilise Batocera ES build pour Windows au lieu d'EmulationStation FCAMOD.- Une nouvelle interface graphique d'installation pour télécharger, installer et configurer EmulationStation, RetroArch et les émulateurs autonomes.- Bump vers RetroArch 1.8.9 SDL 2.0.12, compatibilité avec RetroArch ANGLE.- retrobat.exe: un nouveau lanceur pour ES et un gestionnaire des paramètres globaux (remplace les scripts retro.bat).- emulatorLauncher.exe: un lanceur d'émulateurs avancé permettant l'intégration des fonctionnalités et options des émulateurs dans le menu EmulationStation: RetroArch, RetroArch Angle, AppleWin, Cemu, Cxbx-Reloaded, Daphne, Demul, Dolphin, Dolphin WX, DOSBox, Future Pinball, M2Emulator, Mednafen, mGBA, OpenBor, PCSX2, PPSSPP, RPCS3, SimCoupé, Solarus, Supermodel et Visual Pinball sont concernés.- Configurez vos contrôleurs dans EmulationStation et ils seront également configurés pour tous les émulateurs gérés par emulatorLauncher. Fermez facilement les émulateurs avec des touches de raccourcis.- Modifiez les modes vidéo, le ratio d'écran, les décorations, les shaders et plus, directement à partir du menu de ES. Vous pouvez l'appliquer globalement, par système ou par jeu.- Quelques vidéos de présentation réalisées par la communauté de RetroBat toujours grandissante :