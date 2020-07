- Nouveaux personnages et Maps -Séparation complète des personnages et des classes -Amélioration du système de rage Quit - Amélioration continue de la qualité de vie

-Nouveaux personnages et Maps - Nouveaux systèmes de classement - Nouveau store d'achat - Mise a jour PVE

Who likes this ?

posted the 07/07/2020 at 06:56 PM by negan