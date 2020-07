Selon Bloomberg:

Sony Corp. évalue une offre pour Leyou Technologies Holdings Ltd, ont déclaré des personnes connaissant bien le dossier, ouvrant la voie à une guerre d'enchères intensifiée pour la société de jeu cotée à Hong Kong.



Le géant japonais de la technologie travaille avec un conseiller financier sur l'offre potentielle de Leyou, ont déclaré des personnes, demandant à ne pas être identifiés parce que l'affaire est privée. En mai, la société de jeu chinoise a confirmé avoir reçu une offre d'achat non contraignante de son rival coté à Shenzhen, le Zhejiang Century Huatong Group Co, après des mois de négociations avec d'autres soumissionnaires, dont iDreamSky Technology Holdings Ltd.



Les actions de Leyou ont augmenté leurs gains jusqu'à 9,8% après le rapport de Bloomberg News. L'action a augmenté d'environ 20 % cette année, ce qui donne à la société une valeur marchande d'environ 1,1 milliard de dollars.



L'actionnaire majoritaire de Leyou, Charles Yuk, était en pourparlers avec iDreamSky depuis la fin de l'année dernière en vue d'une vente de la majorité des actions. iDreamSky, qui compte Tencent Holdings Ltd. parmi ses investisseurs, était en pourparlers avec CVC Capital Partners pour une offre conjointe évaluant Leyou à environ 1,23 milliard de dollars, mais la pandémie de Covid-19 a conduit leurs discussions à une impasse, a rapporté Bloomberg News en avril.



Sony espère qu'elle pourra écarter d'autres soumissionnaires avec une plus grande certitude de financement, ont indiqués des personnes. Leyou's Yuk a pour objectif de choisir un acheteur et de signer un accord dès ce mois-ci, ont indiqué des personnes.



Les pourparlers sont toujours en cours et aucune décision finale n'a été prise. D'autres soumissionnaires pourraient encore émerger, ont-ils dit. Les représentants de Leyou et de Sony ont refusé de commenter.



Leyou a été inscrite à Hong Kong en 2011 et compte parmi ses titres les jeux de tir gratuits Warframe et Dirty Bomb. Elle travaille également avec Amazon.com Inc. pour coproduire un jeu vidéo basé sur la populaire série fantastique "Le Seigneur des Anneaux", selon son site web.



Sony a récemment cherché à renforcer son arsenal de contenu, car le PDG du géant technologique, Kenichiro Yoshida, pense que cela renforcerait la valeur de son hardware électronique grand public de marque. Cela inclut la PlayStation 5, la nouvelle console de jeu vidéo que la société prévoit de lancer à la fin de cette année.



Leyou's Warframe est déjà disponible sur la PlayStation 4 et la société a déclaré dans son dernier rapport de résultats qu'elle prévoit d'étendre le jeu à d'autres plateformes, y compris les consoles de la prochaine génération.