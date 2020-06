Éditeur : THQ Nordic / HandyGames

Développeur : Mirage Game Studios

Genre : Stratégie/Simulation

Disponible sur PC

Prévu sur XOne

Date de sortie : 24 Septembre 2020

Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Chinois / Japonais / Coréen / Russe.

Imaginez une usine magique, apparaissant directement dans votre salon. Un chef-d'œuvre soigneusement planifié, où des ouvriers dévoués rassemblent tout ce que les clients veulent. Les canards et les buffets en caoutchouc, les drones et les guitares électriques, les scooters et toute autre merveilleuse marchandise se fabriquent avec différents matériaux et peuvent être vendus au prix fort - vous investissez directement dans votre usine pour obtenir plus de machines, plus de travailleurs et développer votre commerce. Dans Little Big Workshop vous devenez un magnat de l'usine !