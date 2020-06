Vous incarnez Kiara, une jeune femme qui découvre un arc mystique armé de l'ancien pouvoir de contrôler le vieillissement.Le pouvoir de Kiara n'est pas sans conséquence; le récit suit le voyage qu'elle doit faire pour affronter ses démons intérieurs et se retrouver le long du chemin.

Éditeur : Team17 Développeur : One More Dream Studios Genre : Puzzle-Game/Plateforme Prévu sur PC/Switch Date de sortie : 28 Juillet 2020 Langues : Anglais / Japonais / Portugais / Russe / Chinois.

Like

Who likes this ?

posted the 06/30/2020 at 01:05 PM by nicolasgourry