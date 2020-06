Bonjour, je suis Marcus Smith, et aujourd'hui je vais vous montrer un peu plus de Ratchet & Clank : Rift Apart, un tout nouveau jeu conçu à partir de zéro pour la PlayStation 5.



C'est la première aventure Ratchet & Clank que nous avons faite depuis longtemps, et nous sommes très excités. C'est le jeu qui raconte l'histoire d'un ennemi qui arrive en ville et qui endommage accidentellement le tissu de l'espace-temps, provoquant l'éruption de failles dimensionnelles dans le monde entier.



Ratchet & Clank est une série qui s'enorgueillit d'explorer des mondes exotiques et de vous emmener dans des endroits où vous n'êtes jamais allés auparavant. Et c'est quelque chose que nous recherchons vraiment, et que la PlayStation 5 a vraiment permis avec juste une augmentation de la puissance. Le nombre d'objets dans le monde et les choses à explorer, les ennemis autour, les effets, tout est plus, plus, plus. Ce que nous essayons de faire, c'est de construire des mondes qui semblent réels et qui vous font entrer. Vous explorez ces tout nouveaux espaces. Et c'est quelque chose que nous n'aurions jamais pu faire sur les générations précédentes.





Ratchet & Clank : Rift Apart est un jeu qui utilise les dimensions et les failles dimensionnelles, et cela n'aurait pas été possible sans le SSD de la PlayStation 5. Le SSD est très rapide. Il nous permet de construire des mondes et de projeter les joueurs d'un endroit à l'autre à une vitesse quasi instantanée. C'est un changement de jeu incroyable en ce sens que nous pouvons désormais jouer dans un monde et, l'instant d'après, dans un autre. Nous chargeons des niveaux qui se produisent si rapidement et dans l'action que vous n'imaginez même pas que c'est quelque chose que nous ne pouvions pas faire auparavant parce que cela semble si naturel. Les écrans de chargement ont disparu depuis longtemps. Maintenant, il s'agit d'apporter de nouvelles aventures passionnantes.



La manette DualSense de la PlayStation 5 est faite sur mesure pour l'armement de Ratchet & Clank. La quantité de réactions tactiles que vous obtenez lorsque vous utilisez nos armes est telle qu'elles vous donnent l'impression d'être beaucoup plus puissantes et vous permettent également de savoir comment l'arme se comporte. L'un des exemples de nos armes est The Enforcer. C'est comme un fusil de chasse à double canon et il utilise les gâchettes adaptatives pour vous donner de la tension. En déplaçant votre doigt vers le bas, vous pouvez tirer un seul canon. Si vous le tirez jusqu'au bout, vous pouvez tirer les deux canons. Mais tout au long du parcours, vous pouvez sentir la différence entre la tension qui se resserre, et cela rend toutes nos armes beaucoup plus immersives et puissantes.



Une autre chose que nous avons hâte de vous faire découvrir est le son spatial en 3D. C'est vraiment une différence fondamentale entre écouter un téléviseur et sortir au milieu d'une forêt. Il vous emmène dans ces mondes d'une manière que vous n'avez jamais pu faire auparavant.



Chez Insomniac, nous travaillons sur Ratchet & Clank depuis près de vingt ans. Ce sont des personnages que nous aimons. Et c'est vraiment l'aboutissement de tout ce travail et de tous ces efforts que nous avons fournis. Nous sommes impatients de vous en montrer plus sur Ratchet & Clank : Rift Apart dans le futur, mais d'ici là, merci de nous regarder.