2014Réalisation et scénario : Dan GilroySynopsis : Branché sur les fréquences radios de la police, Lou parcourt Los Angeles la nuit à la recherche d’images choc qu’il vend à prix d’or aux chaînes de TV locales. La course au spectaculaire n'aura aucune limite...Fort et dérangeant.Une mise en scène solide (dont des scènes de poursuite ne voiture haletante).Une photographie (de nuit principalement) soigné.Le sensationnalisme poussé à son paroxysme (toujours plus loin dans le trash et spectaculaire...pour l'éthique et le fond...).Un des personnages les plus cynique que j'ai pu voir, Jake Gyllenhaal tiens là un de ses meilleurs rôles.Rene Russo est excellente aussi dans son rôle de "directrice de l'information" sur le déclin.Et je parle même pas de la conclusion...