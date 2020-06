apporte un peu plus d'informations viasur ce nouveau chapitre de Spider-Man. S'il ne s'agit pas d'une vraie suite,sera néamoins un stand-alone conséquent (à la manière d'un certain) qui profieterapar rapport au jeu d'origine. Ce sera également l'occasion pour Insomniac de mettre à jour son moteur qui bénéficiera du gain de puissance de la PS5 dont le raytracing.Hermen Hulst, président de Playstation studio, dévoilé également l'intrigue:Spider-Man : Miles Morales est attendu pour cette fin d'année exclusivement sur Playstation 5.

La dernière aventure dans l’univers Spider-Man reprend les codes de la saga Marvel’s Spider-Man pour l’enrichir d’une toute nouvelle histoire. Les joueurs y assisteront à l’avènement de Miles Morales, à mesure qu’il apprend à maîtriser de nouveaux pouvoirs pour devenir sa propre version de Spider-Man. Grâce au disque SSD ultra rapide de la PS5, les joueurs peuvent se déplacer presque instantanément dans le New York de Marvel. Ils ressentiront également la tension de chacun des mouvements de Miles, de ses acrobaties aériennes à ses coups de poing, en passant par ses tirs de toile et autres décharges bioélectriques, grâce au retour tactile de la manette sans fil DualSense. Les modèles de personnages ultra détaillés et autres visuels améliorés du jeu enrichissent l’histoire de Miles Morales, pendant qu’il affronte de nouveaux défis de taille dans son rôle de Spider-Man

posted the 06/12/2020 at 09:20 AM by lightning